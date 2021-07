Roma, a sinistra c'è Mykolenko

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Nel mercato giallorosso si continua a parlare molto del giocatore che arriverà per andare a colmare il vuoto lasciato dall'infortunio di Spinazzola. (...) Il nome nuovo è quello del giovane (1999) Vitalij Mykolenko, ucraino, protagonista con la sua nazionale nell'Europeo, cartellino di proprietà della Dinamo Kiev. (...) È uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo, può vantare, nonostante la giovane età, già una discreta esperienza internazionale, a Trigoria il suo nome è sottolineato in rosso. (...) Per la cessione la Dinamo chiede una cifra superiore ai quindici milioni. La Roma ha già avuto un contatto con il club ucraino, ma se prima non concretizza qualche cessione, sarà difficile arrivare alla cifra richiesta dalla Dinamo.

