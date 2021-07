Ritiro Roma: possibile presentazione il 14 agosto all'Olimpico contro una squadra messicana

Il ritiro della Roma prosegue: la squadra giallorossa è sbarcata ieri in Portogallo per continuare a preparare la prossima stagione. In programma già diverse amichevoli - domani il Porto -, ma si lavora anche per presentare la squadra al pubblico dello Stadio Olimpico: si punta ad organizzare per il 14 agosto, probabilmente contro una squadra messicana. Si attende però il via libera per l'agibilità dell'impianto della Capitale, dopo l’ordinaria manutenzione dopo l'europeo conclusosi meno di un mese fa, con il rifacimento anche del manto erboso.

