Rischi e poche certezze. Così i club hanno deciso: niente abbonamenti

Nonostante la campagna vaccinale prosegua a ritmi sostenuti e l'Italia si prepari ad organizzare la ripartenza grazie al green pass, i club di Serie A continuano a sperare che gli stadi possano tornare a riempirsi. Le sensazioni non sono positive, così le società al momento non hanno ancora lanciato le proprie campagne per gli abbonamenti della prossima stagione. Tutto fermo. La Roma in particolare, che è ancora alle prese con i rimborsi del 2019-2020, ha deciso che non rilascerà abbonamenti a lungo termine. Troppo alto il rischio di perdere ancora una volta soldi.

(gasport)