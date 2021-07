Ripartono le donne per alzare l'asticella

Comincia la stagione della Roma Femminile, che dopo la vittoria dell'ultima edizione della Coppa Italia punta ad alzare l'asticella sotto la guida di Alessandro Spugna. Lavori di preparazione al via da giovedì, con Betty Bavagnoli che continuerà a supervisionare in qualità di Head of Women's Football. Primi due giorni di lavoro al Giulio Onesti, poi il trasferimento al Terminillo fino al 31 luglio. Il 4 agosto, poi, la prima amichevole, in Francia contro il Tolosa nell'ambito dell'Amos Women's Cup. Parteciperanno anche Psg, Lione e Bayern Monaco. Non ci sarà Andressa Alves, a Tokyo per le Olimpiadi.

Intanto Bavagnoli continua a piazzare colpi di mercato: dopo Benedetta Glionna, ufficializzati anche gli arrivi di Lucia Di Guglielmo e Valeria Pirone.

(Il Messaggero)