Raggi: «Tutti all’Olimpico»

IL TEMPO (M. VITELLI) - Dopo il successo sulla Spagna, l’entusiasmo dei tifosi azzurri è alle stelle. E domenica sera potrebbe esserci l’apoteosi. Così, tra la preoccupazione per gli inevitabili assembramenti e le difficoltà di trovare un equilibrio tra sicurezza e libertà di circolazione, la Capitale prova a organizzarsi. Quasi tre milioni di abitanti non rendono la vita facile, la sindaca Raggi ha poco tempo per mettere in campo un piano. «Sono in contatto con il prefetto Matteo Piantedosi – ha detto ieri a margine di un evento - perché stiamo valutando se aprire lo stadio Olimpico, sempre nei limiti del 25% di pubblico, per consentire a una parte dei tifosi dell’Italia che sono a Roma di vedere allo stadio la finale di Euro 2020». In attesa della decisione, che comunque non potrà tardare molto, in quanto se ci fosse l’ok servirebbe mettere su tutta l’organizzazione, si cerca di fare i conti di quante persone potranno accedere nelle aree dove sono allestiti i maxischermi. A piazza del Popolo, epicentro del tifo italico, il Football Village può ospitare al massimo 800 persone (fonte Uefa). Stesso discorso per il maxischermo in via dei Fori Imperiali angolo largo Corrado Ricci. Anche qui l’area sarà delimitata e a numero chiuso, ma c’è il rischio che venga presa d’assalto e diventi difficilmente controllabile dalle forze dell’ordine. Sia per la «Fan zone» di piazza del Popolo, sia per quella dei Fori Imperiali, l’accesso sarà gratuito, ma occorrerà essere in possesso di un biglietto che si può prenotare sul sito Roma Euro 2020. In giro per la città, poi, ci saranno tanti altri schermi giganti «non autorizzati», soprattutto quelli allestiti in fretta e furia dagli esercenti delle attività di ristorazione, pronti a cavalcare l’onda azzurra per fare cassa. Tra le mete più gettonate per sognare insieme ad altri supporter di Mancini & Co., il Moovenda Village, la manifestazione organizzata sulle banchine del Tevere nel quartiere Prati. «Ti consigliamo di prenotare – si legge sulla pagina facebook dell’evento – i posti stanno già terminando». E poi ancora, location a Parco Appio, al Giardino Verano, all’Eur Social Park al Mr Doyle, al Talenti Cine Village e al Gasometro Vintage. C’è posto per tutti, semmai il problema più grande sorgerà in caso di vittoria dell’Italia. Saranno migliaia, infatti, ad invadere le strade e, c’è da scommetterci, a puntare dritti verso il Circo Massimo. Per la questura sono ore caldissime, i tifosi sognano, le forze dell’ordine faranno il possibile per consentirgli di trascorrere una serata - e forse una nottata - in tutta sicurezza.