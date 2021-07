Psg pigliatutto: i legami con la Uefa e la sfida alle big

Il Paris Saing Germain lascia alle altre solo le briciole: il club parigino si è mostrato, in questo inizio di mercato, come quello più attivo sul mercato, ingaggiando calciatori come Donnarumma, Wijnaldum, Ramos e Hakimi. Calciatori importanti, che portano il monte ingaggi complessivo a circa 450 milioni di euro.

E quando c'è stato da schierarsi, il PSG non ha avuto dubbi sulla fazione da difendere: sul tema SuperLega ha sposato la difesa di Aleksander Ceferin, numero 1 Uefa. La nuova competizione non avrebbe permesso alla società di Nasser Al Khelaifi spese così imponenti, e dal canto suo il Fair Play Finanziario non solo non è stato in grado di far rispettare le regole, ma è anche in via di riscrittura con orizzonti ancora poco chiari.

Senza contare la 'grazia' del 2019, quando il Psg non fu punito per le violazioni del FFP grazie anche ad un vizio di forma.

E poi c'è la questione sponsor: tra Uefa e Qatar c’è un legame forte. Da febbraio Qatar Airways è main sponsor dell’Europeo. E Be-In, broadcaster tv del Qatar, ha investito 500 milioni per i diritti tv delle coppe Uefa per il Medio Oriente, Nord Africa, Hong Kong, Malesia, Brunei e Singapore.

(La Repubblica)