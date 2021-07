Prove di riforma: piano Gravina, sulla A a 18 prende tempo

La risposta del calcio alla crisi è la riforma: oggi Gabriele Gravina presenterà in Consiglio Federale una prima bozza per la modifica del sistema calcio. Due le parole d'ordine: sostenibilità e stabilità. Nelle idee del Presidente Federale la Serie A passerebbe a 18 squadre, mentre le retrocessioni scenderebbero da 3 a 2. Si lavora per partire dalla stagione '24/'25, anche se finora la possibile riforma non ha raccolto consensi numerosi. Se, come sembra, la Lega si mostrerà contraria alla riforma, si troveranno nuovi modi per intervenire.

Del progetto fanno poi parte anche una Serie B e una Serie C Elite, entrambe a 18 squadre, ed una Serie C canonica, a 36 partecipanti. In pratica si scenderebbe dagli attuali 100 club tra A, B e C, a 90.

(gasport)