Porto-Roma, passato presente e futuro di Mourinho e Zaniolo

La Roma alza l’asticella nell’amichevole contro il Porto (ore 21, Estadio Municipal Bela Vista di Parchal). È una sfida importante per tutti, ma soprattutto per Mourinho e Zaniolo. La storia dello Special One e del Porto è scritta su pagine d’oro: una Champions League, una Europa League, due titoli portoghesi, due Coppe del Portogallo, una Supercoppa nazionale e una percentuale di vittorie del 71,65%. Zaniolo, invece, ha legato al Porto la sua «notte magica» in campo europeo: doppietta nell'andata dell'ottavo di finale di Champions il 12 febbraio 2019 all’Olimpico.

(Corsera)