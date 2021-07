Pinto-Totti: “Le volontà non coincidono”

Nuova puntata delle telenovela tra Totti e la Roma. Questa volta l’attore protagonista è Tiago Pinto che all’esterno di Trigoria ha risposto ad alcune domande dei tifosi. Sull’ex capitano ha detto: “La sua volontà non coincide con la mia“. Una frase pronunciata nel caso rimasta in sospeso creando qualche incomprensione. Le due parti, cosa nota, sono entrare in contatto: Pinto ha incontrato Totti, ma ufficialmente non si è parlato di un ritorno a Trigoria. E’ stato soltanto un meeting conoscitivo per scambiarsi qualche idea sui calciatori gestiti dalla CT10.

(Il Messaggero)