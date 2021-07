Pinto su Viña: ora è ai dettagli

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Pian piano tutti i tasselli si stanno incastrando. Dopo le prime cessioni e l'arrivo di Rui Patricio - da ieri il portiere si allena a Trigoria - il mercato della Roma si è sbloccato e nelle prossime ore sono previsti ulteriori sviluppi. Tiago Pinto infatti sta per consegnare a Mourinho il sostituto di Spinazzola. La trattativa con il Palmeiras per Matías Viña è giunta ai dettagli, e a stretto giro sono attesi sviluppi: l'intesa con il club brasiliano per il cartellino del classe '97 è stata trovata sulla base di 11.5 milioni di euro più bonus.

Anche per Justin Kluivert è arrivato il momento dell'addio e il giocatore aspetta soltanto l'ok dal suo entourage per trasferirsi al Nizza: per l'ufficialità del trasferimento mancano alcuni dettagli contrattuali da sistemare. La speranza dello Special One è quella di poter contare sul nuovo terzino sinistro già durante il ritiro in Portogallo - il 26 luglio la squadra si trasferirà in Algarve - ma il tecnico spera di avere a disposizione il prima possibile anche Granit Xhaka, che in attesa di sbarcare nella Capitale si sta godendo le vacanze con la moglie e la figlia.

Tra Roma e Arsenal non c'è ancora un accordo sulla valutazione del centrocampista ma i Gunners hanno già ufficializzato l'acquisto di Lokonga, arrivato dall'Anderlecht per sostituire lo svizzero. Un indizio che lascia facilmente intuire come l'avventura di Xhaka in Inghilterra sia ormai arrivata ai titoli di coda.

In attesa di accogliere i prossimi acquisti, a Trigoria si sono riaffacciati gli esuberi: dopo aver svolto le visite di idoneità nella giornata di ieri, da oggi i giocatori che non rientrano nei piani del tecnico (Fazio, Pedro, Santon, Nzonzi, Pastore) si alleneranno al Fulvio Bernardini in orari diversi rispetto alla prima squadra. Anche Olsen (ancora in vacanza) fa parte del gruppo esuberi ma se dovesse trovare una nuova squadra nel giro di pochi giorni, lo svedese si trasferirà direttamente nel suo nuovo club.

Discorso diverso per Florenzi: il terzino è reduce da due esperienze in prestito, ha richieste sul mercato e una sua nuova avventura in giallorosso sembra poco probabile. Se al rientro dalle ferie non dovesse aver ancora trovato una soluzione, è possibile che l'ex Psg inizi la preparazione estiva agli ordini di Mourinho. Domani intanto giocatori e staff tecnico voleranno a Trieste per disputare la terza amichevole estiva: i giallorossi scenderanno in campo al Nereo Rocco contro la Triestina alle 19.30. A differenza delle prime due gare stagionali - giocate a porte chiuse - il match verrà trasmesso in diretta su Sportitalia mentre allo stadio potranno accedere mille spettatori.

Per quanto riguarda il campionato invece, la Lega Serie A ha reso noti gli orari delle prime due giornate: la Roma esordirà all'Olimpico domenica 22 agosto alle 20.45 contro la Fiorentina, il 29 invece i giallorossi affronteranno la Salernitana in trasferta allo stesso orario.