Pinto promette «una squadra all’altezza di Josè»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Consegnare allo Special One una rosa all'altezza del suo nome. La promessa di Tiago Pinto è arrivata durante la di presentazione di Mourinho, che ha risposto ad una domanda sul mercato inizialmente rivolta al tecnico: «Ci aspettiamo tante cose buone nei prossimi tre anni. Abbiamo fatto insieme un'analisi della squadra, sappiamo tutti quello di cui abbiamo bisogno e che quello di quest'anno è un mercato difficile - ha spiegato il general manager - stiamo lavorando ogni giorno per trovare la giusta soluzione. Sicuramente a fine mercato avremo una squadra degna di Mourinho». A meno di colpi di scena il primo tassello sarà Rui Patrcio, chiesto espressamente dall'allenatore: Jorge Mendes è arrivato nella Capitale per assistere al Mou-day e sta continuando a lavorare con il club giallorosso agli ultimi dettagli della trattativa che porterà il trentatreenne in Serie A.

Il portiere sostituirà Pau Lopez, che ufficialmente non è ancora un giocatore del Marsiglia: i francesi e la Roma hanno raggiunto un principio d'accordo, ma restano ancora da limare dei dettagli fiscali e contrattuali con l'entourage dello spagnolo. Le parti rimangono fiduciose rispetto ad una conclusione positiva della trattativa, ma la fumata bianca ancora non è arrivata e per ora il giocatore proseguirà a Trigoria il percorso di riabilitazione dall'intervento alla spalla in attesa della chiusura dell'affare. Nel frattempo proseguono le valutazioni per trovare un sostituto di Spinazzola: Alioski è un profilo che la società sta prendendo in considerazione - sul tavolo ci sono anche i nomi di Wendell e van Aanholt - ma Pinto non smette di monitorare il mercato.