Pinto ok per Viña e promette Xhaka

IL TEMPO (. ZOTTI) - Mai abbassare la guardia, soprattutto con un calciomercato in corso e una città ansiosa di conoscere le strategie della Roma. Dopo settimane di silenzio in cui ha innalzato un muro invisibile con i giornalisti che cercano di strappargli qualche informazione, ieri Tiago Pinto ha parlato apertamente degli obiettivi giallorossi. A convincerlo a sciogliersi sono stati alcuni tifosi, che aspettavano l'uscita dei giocatori davanti al centro tecnico di Trigoria: nel momento in cui la sua macchina ha varcato il cancello, Pinto è stato travolto dall'entusiasmo di un gruppo di ragazzi con cui si è fermato a scattare dei selfie. Un'occasione irripetibile per i giovani romanisti, che hanno colto la palla al balzo rivolgendo diverse domande di mercato al portoghese. «Va tutto bene, arriva Viña» ha risposto il Gm, confermando la trattativa in chiusura con il Palmeiras per il terzino uruguaiano: dalle parti trapela grande fiducia sull'esito positivo dell'affare, ma i club stanno ancora limando alcuni dettagli e il giorno dell'arrivo del giocatore nella Capitale non è ancora stato fissato. I tifosi hanno proseguito l'intervista improvvisata - ripresa con gli smartphone e postata sui social - cercando conferme anche sull'arrivo di Xhaka: sul centrocampista Pinto si è limitato ad un «vediamo», mentre ha risposto con un sorriso a chi gli chiedeva di portare a Roma Icardi. Sono giorni giorni cruciali per portare lo Svizzero nella Capitale - il giocatore ha manifestato apertamente all'Arsenal la volontà di trasferirsi - e la Roma è ormai pronta a ritoccare di un paio di milioni più bonus l'offerta da 15 milioni presentata più di un mese fa ai Gunners. La richiesta di Mourinho infatti è quella di avere a disposizione i nuovi acquisti durante la seconda parte di ritiro in Portogallo e la società è al lavoro per accontentarlo. Difficile invece immaginare l'acquisto di Icardi, almeno finche Dzeko rimarrà un giocatore della Roma. L'ingaggio da 7.5 milioni percepito dal bosniaco rende difficile trovargli una sistemazione e per ora il suo agente non ha ricevuto offerte. Uno scenario che potrebbe cambiare nelle prossime settimane, ma in caso di permanenza del numero 9 l'arrivo di un top player in attacco è da escludere. Con Viña e Xhaka la prima parte del mercato giallorosso sarà conclusa: una volta accontentato Mourinho il club si concentrerà sulle uscite (fatta per il prestito con diritto di riscatto di Kluivert al Nizza), tenendo comunque gli occhi aperti sulle occasioni che potrebbero presentarsi. Questa mattina intanto la Roma volerà a Trieste, dove alle 19.30 scenderà in campo al Nereo Rocco contro la Triestina (diretta Sportitalia). La squadra farà rientro subito dopo la fine del match e domani si ritroverà al Fulvio Bernardini.