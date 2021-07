Papà Zaniolo, questo scatto è per Tommaso

Diventare padre, quando a 22 anni ti stai finalmente godendo le libertà concesse a un figlio, non è semplice. Da ieri, però, è diventata la nuova sfida di Zaniolo che ha preso in braccio per la prima volta Tommaso. Il bimbo è frutto dell'amore, ormai concluso, tra Nicolò e Sara Scaperrotta. Una storia che nei mesi scorsi è scivolata sui rotocalchi rosa e sui social. Per ora, la cronaca racconta la volontà del ragazzo che - consigliato dalla famiglia, dall'agente e dai suoi legali - ha deciso di vivere questo momento particolare nella vita di una persona, con discrezione e privacy. Per essere presente al lieto evento, ha chiesto un permesso alla Roma, immediatamente accordato da Mourinho. «Benvenuto al mondo, amore della mia vita», ha scritto Sara, anche lei giovanissima e costretta a crescere in fretta. Nicolò ha vissuto la gioia con discrezione. Unica deroga che si è concesso, un paio di foto su Instagram. La prima con la manina del figlio e un'altra in cui lo tiene in braccio, oscurandone il viso. Ora l'augurio più grande che si può fare a Nicolò è che i riflettori su questa vicenda si spengano il più velocemente possibile. La crescita felice di Tommaso è una questione privata che dovrà affrontare con Sara.

(Il Messaggero)