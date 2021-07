Ora è k.o. Calafiori. Vita sempre dura per i terzini sinistri

Non si ferma la sfortuna in casa Roma, dove José Mourinho oltre a Leonardo Spinazzola sulla fascia sinistra adesso sembra dover rinunciare per i prossimi giorni anche a Riccardo Calafiori. Il giovane terzino giallorosso era stato in più occasioni elogiato dallo Special One, che adesso dovrà rinunciare a lui per l'amichevole contro la Ternana. Calafiori ha subito un colpo alla caviglia durante l'allenamento contro il Montecatini e passerà i prossimi giorni a recuperare. Niente di grave, ma il rischio di avere un solo terzino è evidente. Per questo Tiago Pinto continua a lavorare sul mercato per trovare un'alternativa, che potrebbe essere Ramy Bensebaini, 26 anni, algerino in forza al Borussia Moenchengladbach. Il club tedesco peròlascerà partirà il giocatore in prestito e per cederlo chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

(gasport)