Oggi verdetto Figc, la Salernitana si sente al sicuro

In corso di definizione le ultime valutazioni della Figc sul caso Salernitana, per cui il presidente Claudio Lotito ha presentato quasi tutti gli aggiustamenti richiesti. Una decisione definitiva della Federcalcio è attesa per le 14 di oggi. C'è un trustee predominante, così come la pena dell'esclusione della Salernitana se entro 6 mesi non dovessero essere ultimate tutte le procedure di vendita. Intanto il Benevento ha messo in mora la Figc, per aver concesso oltre il 25 giugno la proroga.

(Il Messaggero)