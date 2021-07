Un evento che sarà trasmesso in tutto il mondo: questo sarà oggi la conferenza di Mourinho dalla Terrazza Caffarelli, nel cuore della città. La Roma la trasmetterà sui propri canali e anche in chiaro su Mediaset (canale 20, diretta dalle 13.15) e sarà anche visibile on line sulla piattaforma Mediaset Infinity. la conferenza sarà distribuita live in 50 Paesi. Probabilmente parlerà anche il g.m. Pinto e non è escluso che i Friedkin, per la prima volta, facciano sentire la loro voce.

(gasport)