Oggi importante assemblea di Lega: si discute della riforma del campionato

L’appuntamento è per oggi alle 17, esclusivamente in videoconferenza. L’Assemblea di Lega è chiamata a discutere dell’«analisi impatti sull’ipotesi di modifica dei format del campionato di Serie A» come si legge nell’ordine del giorno assieme alla «verifica dei poteri» e alle comunicazioni del presidente Dal Pino e dell’a.d. De Siervo. . Lunedì mattina la Deloitte ha iniziato una serie di colloqui con i venti club di Serie A per raccogliere le diverse opinioni sulla possibile rivoluzione del campionato, a partire da una riduzione dei club partecipanti che non sarà comunque superiore a due (quindi con la Serie A a 18 squadre). L’Assemblea ne discuterà, ma non c’è l’intenzione di entrare troppo nel merito della questione.

(gasport)