Offensiva Alex Telles, ma il prestito è complicato

Dopo il precedente di Smalling della passata stagione, a Manchester (sponda United) pensavano che la Roma per un po' di tempo avrebbe scelto altre strade per i suoi acquisti. E invece le parti si ritrovano di fronte, con qualche differenza: a condurre il mercato giallorosso non c'è più l'amministratore delegato Guido Fienga, poi la formula: un anno fa la Roma voleva acquistare il cartellino di Smalling, ora Pinto vorrebbe convincere il club inglese a cedere in prestito con un diritto di riscatto Alex Telles,

I contatti tra le parti, come detto, sono già iniziati. La Roma ha subito preso atto che la trattativa non sarà una passeggiata di salute. Perché a Trigoria vorrebbero prenderlo in prestito, pagando non più di due milioni, con un diritto di riscatto senza clausole che trasformino il diritto in obbligo. A Manchester per ora l'ipotesi del prestito pare invece non considerata e hanno rilanciato con l'ipotesi della cessione, valutata intorno ai quindici milioni. Il club giallorosso ha contattato anche i procuratori del brasiliano, cioè la sorella del giocatore e Pini Zahavi.

A Pinto, in ogni caso, non mancano le alternative. Il nome che al momento sembra più abbordabile è D'Ambrosio dell'Inter. Con il club campione d'Italia, infatti, ci sono le premesse per poter mettere in piedi uno scambio più o meno alla pari con Florenzi.

