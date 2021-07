Nuovo protocollo anti Covid: giocatori divisi in 3 gruppi

Nuovo protocollo anti-Covid diffuso dalla Federcalcio, adottato di concerto con le autorità sanitarie. La novità più importante per quanto riguarda il gruppo squadra è la divisione in 3 sottogruppi: il primo comprende i vaccinati, ovvero chi ha completato il percorso con due dosi o un monodose. Poi i guariti, da non più di sei mesi, a cui si raccomanda di rinforzare la protezione con un’unica somministrazione di vaccino. Quindi i suscettibili al contagio, dunque i non vaccinati e non guariti a cui si aggiungono, vista la presenza di varianti come la Delta, chi ha ricevuto solo la prima dose. Subito prima del raduno quest'ultimo gruppo dovrà sottoporsi a test molecolare o antigenico, da ripetere obbligatoriamente a distanza di 5-6 giorni.

Si allungano poi rispetto allo scorso campionato le tempistiche da seguire per effettuare i test.

Non ci sono elementi nuovi per quanto riguarda la presenza dei tifosi allo stadio, ma si specifica che, in base alla normativa al momento in vigore, non è richiesto il possesso di certificati specifici. Diverso il discorso per gli eventi autorizzati in deroga dalle autorità ad ospitare più di 1000 spettatori: in questo caso l’accesso sarà consentito solo a chi avrà il Green Pass.

