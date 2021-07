Nuovo cinema Mou. Tra maxischermi e droni, a scuola dallo Special One

Il maxischermo è la principale novità portata da Mourinho a Trigoria, almeno tra quelle visibili. I suoi match analysis proiettano le immagini, riprese dal drone che sorvola il campo e selezionate con l’allenatore portoghese, per dare direttive tattiche alla squadra. Succede spesso prima di una seduta, ma a volte anche in corso o alla fine della stessa.

Sono questi due gli aspetti nuovi della pre-season della Roma, oltre all’intensità con cui Mourinho vuole che si lavori in ogni esercizio. La filosofia di Mou è proprio questa, lavorare forte con il pallone, senza esercizi «a secco». È il metodo della periodizzazione tattica, che ha lo scopo sostanzialmente di tenere i giocatori sempre in una fase di resistenza allo sforzo fisico.

Oggi, alle 18.00, è in programma l'amichevole con la Ternana. Zaniolo e Smalling, se staranno bene, possono essere considerati a tutti gli effetti due nuovi acquisti. Mayoral sembra davvero in palla, ma in questo inizio ha sorpreso l’approccio del giovane Zalewski.

(Gasport)