Nuova Roma, José non fa sconti: doppia lista per gli allenamenti

Prende il via oggi il precampionato della Roma. José Mourinho si avvia alla fine della quarantena e giovedì sarà presentato alla Terrazza Caffarelli. Oggi, a fare i test atletici saranno i giallorossi “storici”, meno quelli impegnati con le rispettive nazionali oppure in vacanza, più l’infortunato Spinazzola.

In arrivo Rui Patricio, il Wolverhampton dovrebbe incassare circa 10 milioni più bonus. Il portiere portoghese, in settimana, potrebbe anche interrompere le sue vacanze per fare le visite mediche e poi tornare ancora libero per qualche giorno. Si cerca un sostituto affidabile di Spinazzola. Restano in piedi le piste che portano a Dimarco dell’Inter, Emerson Palmieri del Chelsea e Biraghi della Fiorentina, ma il nome nuovo è Reinildo Mandava, 27 anni, mozambicano del Lilla, che però chiede 15 milioni per il suo giocatore. Nel mirino pure Alejandro Grimaldo, 25 anni, spagnolo del Benfica, anche se da parte di Pinto c’è una sorta di ritrosia a trattare col suo vecchio club. Tra le voci di mercato, poi, tornano a spuntare quelle relative a Boateng.

Svolta per gli allenamenti: ai giocatori che non saranno considerati funzionali al progetto e faranno resistenze ai trasferimenti, sarà comunicato che potranno allenarsi separatamente, pur nel rispetto delle regole contrattuali. In questo gruppo, che deve ancora essere ufficializzato, ci saranno molto probabilmente Nzonzi, Pastore, Fazio, Coric, Bianda e forse anche Santon, nonostante l’infortunio di Spinazzola possa renderlo ancora utile alla causa.

Rifondata l’area scout, che risponderà direttamente a Pinto. Sarà composta da José Fontes (ex Leicester), Enrico Paresce (ex Milan), Mauro Leo (ex Juve e Inter), Javier Weimar (ex Racing Avellaneda e Bayer Leverkusen) e Alessio Scarchilli, ex calciatore del club e già collaboratore dell’area scouting negli ultimi anni.

(Gasport)