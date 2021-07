Norme anti Covid: c'è un nodo seggiolini. Lo Stadium al 50%, gli altri al 30

La Serie A si prepara per iniziare la nuova stagione e, salvo sorprese dell'ultimo minuto, potrà farlo con i suoi tifosi all'interno degli impianti. Il Sottosegretario allo sport Valentina Vezzali ha infatti lavorato per aiutare i club a riaprire i propri stadi e è riuscita a strappare una norma che permetterà, seguendo alcune regole, il ritorno dei cittadini al fianco dei propri beniamini. La norma per la riapertura degli stadi però favorià in particolare solo la Juventus, che potrà godere del 50% della capienza del proprio impianto. Tutti gli altri club infatti, a causa della norma relativa al distanziamento, non potranno superare il 30% della capienza.

(TuttoSport)