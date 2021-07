Mourinho si porta la Roma a casa

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Due settimane decisive per tracciare il cammino della sua Roma. Ieri Mourinho e i giocatori sono volati in Portogallo per la seconda parte di preparazione: la squadra è atterrata a Faro intorno alle 13 a bordo di un aereo della Neos «personalizzato» con il logo del club. Rispetto al raduno del6 luglio il tecnico ha convocato Rui Patricio e lasciato a casa i giovani Providence, Feratovic e Cardinali mentre Vina è rimasto nella Capitale in attesa della fumata bianca con il Palmeiras. Il terzino ha svolto parte delle visite mediche (oggi ultimerà i test) e ha ottenuto un permesso per allenarsi a Trigoria seguendo il regime casa-lavoro-casa.

Assenti anche Florenzi e Cristante che l'1 agosto rientreranno dalle ferie e verranno sottoposti al tampone: il giorno successivo il centrocampista raggiungerà il Portogallo mentre per il terzino - destinato alla cessione - i programmi sono da definire. Molti meno dubbi invece sulla permanenza di Dzeko, sempre più convinto di far parte della Roma dello Special One.

Quello in Algarve sarà un ritiro «vecchie maniere», volto a cementare il gruppo e lavorare senza distrazioni. Come quartier generale è stato scelto il riservatissimo Tivoli Carvoeiro Algarve Resort, un hotel a 5 stelle dotato di ogni comfort da cui i giocatori non si muoveranno se non per raggiungere l'Estádio Municipal Da Bela Vista che ospiterà gli allenamenti dei giallorossi fino al 6 agosto (ieri individuale per Reynolds e Veretout). I protocolli anti Covid-19 che la delegazione romanista deve rispettare sono molto rigidi, per questo il club non ha programmato attività extra-campo ed è stato stilato un piano meticoloso per evitare ogni contatto tra i giocatori e gli altri ospiti del resort.

Già domani sera i giallorossi scenderanno in campo contro il Porto (21 italiane, diretta Sky) allo stadio di Faro, mentre il 31 luglio arriverà il Siviglia dell'ex Monchi. Ancora da definire l'avversaria del match in programma il 4 agosto mentre l'ultima amichevole prima del rientro verrà giocata il 7 a Siviglia contro il Betis.