Mourinho pesca rinforzi in Premier

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Un mercato in stile Premier League. E' uno dei primi effetti dell'arrivo di Mourinho nella Capitale, che per rinforzare la sua Roma sta guardando soprattutto in Inghilterra: Rui Patricio e Xhaka sono ormai obiettivi dichiarati- il portoghese è ad un passo - ma lo Special One continua a valutare diversi giocatori che arriverebbero dalla Premier. Oltre ad un portiere e a un centrocampista la priorità è trovare un terzino sinistro che possa sostituire Spinazzola durante la prima parte di stagione. Alioski è stato proposto a Tiago Pinto ed è un profilo che il club sta seriamente prendendo in considerazione, ma tra i giocatori che il general manager sta valutando ci sono anche van Aanholt (svincolato dal Crystal Palace) e Wendell, che non gioca in Inghilterra ma piace alla Roma. Il brasiliano classe '93 ha ancora un anno di contratto con il Bayer Leverkusen e potrebbe rappresentare un'ottima soluzione low cost. Più difficile invece arrivare a Dimarco: ieri Inzaghi ha dichiarato apertamente di voler puntare sull'ex Verona. Ma i giallorossi guardano in Premier anche per le operazioni in uscita: se il club dovesse ricevere un'offerta per Smalling non è escluso che il centrale possa far ritorno in patria. Uno dei nomi da tenere d'occhio in caso di partenza dell'inglese è quello di Eric Bailly del Manchester United, acquistato dai Red Devils nel 2016 proprio su indicazione di Mourinho. Poco più di un mese fa il centrale ivoriano aveva parlato del ritorno del tecnico in Italia: «Dopo la sua firma con la Roma ci ho parlato al telefono. Abbiamo riso molto, è un allenatore con cui mi sono sempre trovato bene. Spero che faccia bene e di poterlo incontrare di nuovo in futuro». Altre indicazioni riguardanti il mercato potrebbero arrivare oggi, durante la presentazione di Mourinho. Alle 13.30 il portoghese risponderà alle domande di circa 70 giornalisti (un terzo saranno stranieri) dalla suggestiva terrazza Caffarelli al Campidoglio: la conferenza verrà distribuita live in 50 paesi del mondo. Intanto la società ha ufficializzato le date delle prime amichevoli estive:il15eil18lugliola squadra affronterà Montecatini e Ternana a Trigoria, il 21 impegno contro la Triestina al Nereo Rocco mentre il 25 i giallorossi scenderanno in campo a Frosinone contro il Debrecen. Le altre amichevoli saranno disputate in Portogallo durante la seconda parte del ritiro e verranno rese note nei prossimi giorni: non ci sarà Pedro, che non rientra nei piani del club e si allenerà con il gruppo degli esuberi in attesa di trovare una sistemazione.