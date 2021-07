Mourinho fa impazzire la città: "Vincere qui, malgrado tutto"

Una città impazzita per lo sbarco dello Special One. Dopo quesi due mesi i romanisti hanno potuto far esplodere il loro entusiasmo per l'arrivo di José Mourinho a Ciampino e Trigoria. Una giornata cominciata con l'atterraggio del tecnico a bordo di un jet privato di proprietà dei Friedkin, pilotato dal presidente Dan, e conclusa con l'intervista pubblicata sui canali social del club. "Ho scelto la Roma perché ho sentito subito una grande empatia con la proprietà, che mi parlava sempre dei tifosi e della loro passione - le sue parole -. Ho avuto la netta sensazione che si possa costruire qualcosa di importante e che questo non è il progetto mio, o di Tiago Pinto oppure dei Friedkin: è il progetto dell'As Roma".

Mourinho dovrà trascorrere cinque giorni di quarantena obbligatori e lo farà a Trigoria. Slitta quindi la presentazione prevista inizialmente per lunedì 5 luglio, spostata probabilmente a giovedì prossimo. Confermata la location di Terrazza Caffarelli al Campidoglio.

Intanto, il portoghese già ieri ha voluto incontrare tutti i dipendenti di Trigoria e i calciatori reduci da infortuni presenti, compreso Zaniolo. "Vincere malgrado tutto" è scritto sul muro della palestra di Trigoria, uno slogan voluto da Mourinho.

(La Repubblica)