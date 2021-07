Mourinho atterra alle 14 a Ciampino, probabile quarantena di 5 giorni per il tecnico giallorosso

Al di là delle variazioni sull'orario dell'arrivo del volo di Josè Mourinho, oggi sarà senz'altro il giorno dello Special One. Ancora da capire se la Roma riceverà un permesso specifico dalla Asl per evitare al nuovo tecnico i 5 giorni di quarantena previsti per chi sia passato in Inghilterra negli ultimi 14 giorni.

Non è da escludere però che venga concesso un permesso speciale a Mou, che è in possesso sia del Green Pass, è nelle condizioni di poter effettuare un tampone molecolare al giorno e può fornire evidenti motivazioni lavorative. Intanto a Trigoria è stata allestita un ala in cui Mourinho, in caso di quarantena, potrà muoversi liberamente e cominciare a preparare la Roma che sarà.

Tutto questo, però, non precluderà allo Special One il bagno di folla: a Ciampino verrà prelevato da una delle 3 automobili del club che saranno presenti, per essere portato al Fulvio Bernardini. Qui si mostrerà dalla terrazza che affaccia su Piazzale Dino Viola per ricevere l'ovazione dei tifosi.

Con l'isolamento fiduciario prolungato fino al 6 luglio, la conferenza stampa di presentazione slitterebbe necessariamente a dopo mercoledì.

Intanto il mercato fatica a decollare: Tiago Pinto è tornato da Milano senza aver formalizzato le cessioni di Under e Pau Lopez, nel weekend nuovo contatto tra le parti. Comunicato l'indebitamento del club al 31 maggio 2021, che ammonta a 303,6 milioni di euro (+11,9 rispetto ad aprile). I Friedkin continuano a versare tranche già stabilite dell'aumento di capitale (l'ultima di 10,2 milioni) che per ora servono a supportare le esigenze di working capital del club.

(Il Messaggero)