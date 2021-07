Mourinho 2.0, pillole di tattica su Instagram

Che fosse un accentratore in campo e nello spogliatoio, lo si è capito da anni, che lo sia anche dentro al mondo dei social è una novità che Mourinho sta facendo scoprire di sé soprattutto in questa sua avventura romanista.

Dopo la prima amichevole in terra portoghese, contro il Porto - terminata 1-1 e consumata all’insegna di uno spirito di squadra combattivo come non si vedeva da tanto nelle gare della Roma - lo Special One ha scelto di commentare sul suo profilo Instagram, seguito da più di due milioni di persone. «Habemus squadra, siamo uniti, siamo amici, bravi ragazzi», l’elogio pubblico fatto dal tecnico ai suoi giocatori, dopo aver cominciato a intravedere quell’intensità e cattiveria agonistica che continua a chiedere.

Ma se ne possono trovare a decine di incursioni social di Mourinho, accentratore anche fuori dal campo e capace di accorciare le distanze con i tifosi. Un Mourinho 2.0 che ha imparato a utilizzare il mezzo in maniera spontanea e convincente, spinto dagli sponsor, e dalla sua innata forza comunicativa.

(La Repubblica)