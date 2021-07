Mou ritrova il Porto e chiede nuovi gol. La Roma su Azmoun, Shomurodov e Sorloth

Oggi a Parchal, alle 21, la Roma sfiderà in amichevole il Porto, ex squadra di José Mourinho. Derby del cuore per lo Special One, ma non solo: proprio contro il Porto, nel 2019, risale finora l'ultima esperienza della Roma in Champions, che fu fatale per la panchina di Di Francesco. Nell’andata Nicolò Zaniolo, ad appena 19 anni, segnò una doppietta.

L’allenatore portoghese non è tipo che cerca alibi, ma di sicuro avrebbe voluto cominciare la seconda parte della preparazione con qualcosa di più del solo Rui Patricio come volto nuovo. Invece, pur rimanendo l’ottimismo di fondo, la trattativa con l’Arsenal per Xhaka ancora non si sblocca.

La difficoltà nel piazzare gli esuberi rallenta tutte le mosse. Inoltre, Mourinho vuole anche un altro attaccante: il preferito resta Azmoun dello Zenit Pietroburgo, sta prendendo quota la pista Shomurodov, valutato circa 15 milioni, per il quale si cerca la formula col Genoa, e infine, occhio a Sorloth del Lipsia, il più facile da chiudere.

