Mou-Mau, nel primo derby mandano in campo la storia

Il primo derby è finito zero a zero. Roma e Lazio, che mercoledì con il varo del calendario della Serie A sapranno quando si sfideranno in campionato, promettono spettacolo in campo e fuori. C’è stata la presentazione dei due nuovi condottieri, prima Mou, giovedì pomeriggio nella location suggestiva di Terrazza Caffarelli, venerdì da Formello è toccato a Sarri. Parole al miele verso il rivale da parte del tecnico biancoceleste: “Nessun dualismo, ha vinto molto più di me e mi sta anche simpatico“. Ai tifosi entrambi hanno dato in pasto i piatti speciali, scelti dal menù “Storia”: “Alla Roma nessuno si può paragonare a Liedholm e Capello” ha detto il portoghese. “Mi è rimasta impressa la vicenda legata a Maestrelli, personaggio straordinario” ha commentato invece Sarri. Entrambi hanno menzionato gli allenatori degli scudetti più amati: niente guizzi, ma sono andati sul sicuro.

(Il Messaggero)