Mou in bicicletta aspetta l'arrivo di Rui Patricio

José Mourinho ha deciso di trascorrere la domenica libera concessa ai giocatori in bicicletta per Roma insieme ai suoi più stretti collaboratori. Da oggi riprendono gli allenamenti a Trigoria e giovedì ci sarà la prima amichevole nel centro sportivo contro il Montecatini.

Con Pau Lopez in prestito oneroso con diritto di riscatto al Marsiglia, ogni giorno è buono per lo sbarco nella capitale di Rui Patricio, valutato per un totale di circa 10 milioni. Per sostituire Spinazzola a sinistra Tiago Pinto pensa a Bensebaini, il Borussia M'Gladbach lo valuta intorno ai 30 milioni di euro. Ancora non si sblocca la trattativa con l'Arsenal per Xhaka.

(La Repubblica)