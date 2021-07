Mou, Immobile e la maglia: il venerdì nero per i laziali

Non è stato un venerdì facilissimo per i tifosi della Lazio. Nel primo pomeriggio c'è stato lo sbarco di Mourinho, il nuovo allenatore della Roma accolto come un Re o come un Papa. In serata, poi, i laziali sono stati costretti alla mozione degli affetti, a stringersi a coorte per difendere Immobile messo in mezzo, nella notte magica degli azzurri, dall'ex bomber inglese Alan Shearer che lo ha definito «patetico e imbarazzante». Motivo? Il comportamento tenuto in occasione del gol di Barella. Nel pomeriggio avevano dovuto fare i conti con le indiscrezioni sul colore della prossima prima maglia della loro squadra del cuore: verde acqua. Preso d'assalto l'account dello sponsor tecnico: «Da 121 anni abbiamo i colori del cielo! Sbizzarritevi con la terza casacca, ma la prima deve essere celeste. Quella verde fatela al Bologna». Falso allarme: sarà celeste.

(Il Messaggero)