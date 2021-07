Mou, giro in Vespa dentro Trigoria. Domani il debutto

In attesa del vero e proprio evento che sarà la presentazione di Josè Mourinho in Campidoglio - 300 posti a disposizione, con possibilità di intervento della sindaca Virginia Raggi e della riservatissima presidenza Friedkin - lo Special One ha preso possesso di Trigoria. Ieri un colloquio con Leonardo Spinazzola e un giretto sulla vespa regalatagli dalla proprietà. Occhio vigile anche ai test atletici dei giocatori, mentre i videomaker dei Friedkin continuano a realizzare un documentario su di lui.

(La Repubblica)