Mou al lavoro, da Pellegrini a Micki: lo Special One si prende la Roma

Le riunioni sul mercato, la telefonata a Spinazzola, le passeggiate per i campi, gli incontri con i giocatori, il pranzo e la cena con lo staff tecnico, il nuovo ufficio: la giornata di José Mourinho a Trigoria è stata la prima vera giornata da manager giallorosso del tecnico portoghese, sempre con Tiago Pinto accanto a lui. Ha incontrato i vari Kumbulla, Reynolds, Darboe, Smalling, Calafiori ma, soprattutto, Pellegrini e Mkhitaryan. Il primo è il capitano giallorosso, il giocatore più importante e rappresentativo della rosa (in attesa che da domani torni Dzeko) e, particolare non da poco, ha un contratto in scadenza tra un anno che deve essere rinnovato. E la sensazione è che proprio i colloqui con Mourinho saranno decisivi come e quanto la proposta economica del club. Mourinho ha poi incontrato anche il neo ventiduenne Zaniolo, forse quello con cui lo intriga di più lavorare, il lavoro su di lui è già iniziato e i feedback sono positivi. A metà della prossima settimana, inoltre, probabilmente tra l’8 e il 10, ci sarà la conferenza di presentazione. Migliaia le richieste di accredito che stanno arrivando a Trigoria da ogni parte d’Europa ma, considerando le normative anti Covid, in molti resteranno fuori e potranno assistere attraverso i canali del club.

(gasport)