Montella: «Mourinho a Roma può fare grandissime cose»

Parola a Vincenzo Montella che ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo: diversi i temi trattati dall'aeroplanino: dall'Italia di Roberto Mancini all'arrivo a Roma di Josè Mourinho. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Giusto che sia Mancini il primo simbolo azzurro?

«Giustissimo. È partito da zero e ha proposto un calcio propositivo, ci è riuscito attraverso un percorso e creando un gruppo unito: è difficile farlo nei club, figuriamoci in nazionale. E’ lui il fuoriclasse dell’Italia».

Mourinho a Roma che effetto le fa?

«Riesce a compattare la squadra in maniera eccezionale, come nessuno riesce a togliere la responsabilità dai giocatori e farli rendere al meglio. A Roma mi incuriosisce vederlo anche per questo: l’alchimia sarà decisiva, può fare grandissime cose».

Vale anche per Sarri alla Lazio?

«Per trasferire i suoi concetti è quello che forse avrà bisogno di più tempo. Alla Juve aveva un po’ mutato il suo modo di essere, ora immagino vorrà tornare alle origini. Lo apprezzo moltissimo».

[...]

(gasport)