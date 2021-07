Miti, leggende, misteri del “mini Vaticano” che diventerà la casa romana di Mou

Palazzo Taverna, dove andrà a vivere Josè Mourinho, è un luogo chiuso, aggrappato ad un’epoca che non esiste più, ostinato nel volerla mantenere in vita, attuale. Si tratta di una specie di Vaticano in miniatura, cinto da mura e protetto da torri. Vi si accede da un portale con la strada in leggera salita da via di Monte Giordano. Un luogo perfetto per alimentare miti, leggende e misteri.

Fu eretto sulle rovine della Fortezza Orsini nel XV secolo. La struttura non sopravvisse a un incendio e a un saccheggio nel 1485. Sulle rovine Giordano Orsini costruì ciò che in parte ancora vediamo. A Palazzo Taverna venne stabilito il luogo di rappresentanza della famiglia, un “resort” principesco e sontuoso che col passare degli anni, cambiando proprietario sino a giungere ai Taverna, passando per i Gabrielli, ospiterà nobili d’ogni provenienza, cardinali, nel 1449, dopo essere stato ceduto a Ippolito d’Este,, accoglierà i Tasso, padre e figlio. Fino ad arrivare a Michael Jackson, Madonna e al set cinematografico per “Ritratto di signora” a metà degli anni Novanta.

