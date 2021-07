Miki: "Rimasto qui per il progetto"

Mkhitaryan, giocatore della Roma, ha rilasciato nella giornata di ieri alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato della stagione che sta per cominicare con la maglia giallorossa, del suo rapporto con José Mourinho e degli obiettivi che la squadra vuole raggiungere il prossimo anno. "Gli obiettivi stagionali non sono cambiati, dobbiamo fare il massimo e vedremo dove arriveremo. Mourinho ha nuove idee, dobbiamo adattarci per fare il meglio. Io stesso mi aspetto di fare meglio. Ho creduto nel progetto della società, mi è piaciuto. Dal primo giorno ho detto che la Roma mi piace tanto: la città, la squadra e per questo ho rinnovato il contratto per un anno perché credo che possiamo vincere qualcosa con questa squadra".

(corsera)