Calciomercato Roma: Mourinho vuole Icardi in giallorosso

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Tiago Pinto però, dopo l'ufficialità di Rui Patricio, è a lavoro per regalare a José Mourinho altri rinforzi in vista della prossima stagione. Il sogno dello Special One però è l'attaccante del PSG Mauro Icardi. Il suo arrivo dipende dalla partenza di Edin Dzeko, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e piace a Juventus e ad alcuni club in Premier League. Il club francese è pronto a lasciar partire Icardi con un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni o un prestito biennale con obbligo. La Capitale sarebbe una destinazione gradita per il centravanti, che sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio a 8 milioni più 2 di bonus.

(repubblica.it)

