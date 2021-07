Mattarella a Wembley. Il Quirinale ci pensa

Chi tra Mario Draghi e Sergio Mattarella rappresenterà l’Italia alla finale degli Europei di calcio domenica sera a Wembley? Gli indizi portano a una presenza del Capo dello Stato a Londra. La decisione, trapela dal Quirinale, verrà presa oggi dopo la verifica di alcune questioni sanitarie. La variante Delta ha il suo epicentro proprio nel Regno Unito, com’è noto. Si attendono novità in merito. La presenza del Capo dello Stato potrebbe ricordare quella di Pertini in finale nel 1982 contro la Germania Ovest al Bernabeu, anche se in quell’occasione si giocava una finale dei Mondiali.

(La Repubblica)