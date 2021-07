"Mai Scudetto fu più meritato": la fantastica cavalcata giallorossa che portò al terzo scudetto

IL TEMPO - Impossibile spiegare a chi non è di Roma cosa vuol dire vincere uno scudetto nella Capitale, o meglio sulla sponda giallorossa della Città Eterna. Questo libro di Daniele Giannini prova a raccontarlo, prova a far percepire anche a chi non lo ha vissuto, un anno indimenticabile fatto di tante emozioni e di altrettante vittorie. Un anno storico per i colori della As Roma. Anche se ormai sono passati vent'anni dall'ultimo scudetto vinto dalla squadra giallorossa. Eppure, per chi ha vissuto quella stagione calcistica così intensa e indimenticabile, sembra ieri. Non si è estinto il desiderio di ripercorrere ognuna delle partite che hanno portato quella squadra a entrare per sempre nella storia. Dalla lunga, elettrizzante estate che ha preceduto il via al campionato e nella quale c'erano già gli ingredienti per centrare l'obiettivo; passando per tutte le storie nascoste, mai raccontate o dimenticate dietro le 34 giornate di un cammino da record, scandite da speranze, esaltazioni, delusioni, momenti di gioia pura; senza dimenticare la paura, latente e nient'affatto irrazionale, di non farcela: il timore che tutto potesse svanire sul più bello. Fino al trionfo in quel 17 giugno del 2001, sotto un sole accecante. Una festa infinita che ha preso il via nel momento del tradizionale annuncio del radiocronista RAI che pronunciò cinque parole destinate a rimanere scolpite nei cuori dei tifosi giallorossi: «Mai scudetto fu più meritato». Impossibile ricordare tutti i protagonisti di quella meravigliosa cavalcata della quale fecero parte un Francesco Totti all’apice della sua carriera, Gabriel Batistuta l’uomo voluto Roma da Franco Sensi per raggiungere il grande obiettivo, ma anche molti altri protagonisti. Gente magari più silenziosa, come Damiano Tommasi che di questo libro ha scritto la prefazione, ma anche molti altri e senza dimenticare i tifosi. Perché quella festa tricolore resta negli annali del calcio italiano dal punto di vista sportivo, ma anche da quello sociale con una città intera a festeggiare per giorni in una rituale che si è ripetuto a lungo e ha lasciato un segno profondo. Un solco che i tifosi della Roma sperano di ripercorrere presto e che hanno ancora ben scolpito in mente: perchè quello scudetto della Roma, "Mai fu così meritato"