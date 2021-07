L'Inter va a caccia del bis: «Mou? Presenza stimolante»

Nuovi protagonisti, vecchio campionato. A Roma c'è grande entusiasmo per José Mourinho, che debutterà all'Olimpico contro la Fiorentina. «Noi stiamo lavorando per José e la squadra. Siamo tutti entusiasti, felici e motivati per il suo arrivo ma abbiamo tanto lavoro da fare per migliorare la Roma e fare dei buoni risultati durante la stagione», le prime parole di Tiago Pinto, direttore generale dei giallorossi. «Come lo abbiamo convinto? Uno come lui si convince con le idee, il progetto e il cuore. Lui ha parlato molto di questa empatia con la proprietà che è stata decisiva. Dzeko? È motivato e ha un rapporto speciale con Mou».

La grande attesa adesso è la sfida contro l'Inter, un tuffo nel suo passato. Il 5 dicembre all'Olimpico c'è il grande appuntamento (il 24 aprile il ritorno a San Siro): «José lo conosciamo è una grande volpe, è furbo, è abituato a stuzzicare gli avversari, innervosirli e forse stimolarli. Io mi sento sicuramente più stimolato», l'accoglienza di Beppe Marotta, ad dei nerazzurri, che ha voluto commentare le parole dello Special One durante la sua prima conferenza a Roma. Quando si riferì all'Inter parlando di club che vince ma poi non paga gli stipendi. «Non è il luogo per fare polemica. Sta a noi non cadere nel tranello, in litigiosità. La A? La squadra migliore vince sempre».

