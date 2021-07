L’incubo dei no-vax agita la serie A, ma il green pass resta solo un’idea

La Serie A si prepara all'inizio di una nuova stagione, ma già durante i ritiri estivi scoppiano le prime polemiche e i primi casi di quarantena dovuti al Covid-19. Dopo infatti le vicende relative a Spezia ed Empoli, con i gruppi squadra in isolamento a causa di un alto numero di positivi, e i presunti casi di no-vax all'interno del gruppo squadra della Lazio, la FIGC pensa a una possibile soluzione. L'ex responsabile sanitario della Nazionale azzurra, Enrico Castellacci, pensa di proporre un provvedimento in stile Premier League: «Noi proponiamo il green pass per gli agonisti, perché permetterebbe di circoscrivere quanto sta succedendo in cluster tipo Spezia e Empoli. Serve una presa di posizione forte, difficile, e non so se spetti alla Federazione o debba arrivare da un livello più alto, ma così le garanzie sarebbero maggiori». In Inghilterra infatti non si potrà giocare senza aver fatto il vaccino. Ci sarebbe poi il caso NFL in America, dove la Lega ha deciso che se una squadra non potrà giocare a causa di giocatori positivi e non vaccinati la squadra perderà la partita a tavolino e i giocatori non riceveranno lo stipendio.

(corsera)