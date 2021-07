L'Europa è in rosso. Ricavi in picchiata, persi 2 miliardi. Per la pandemia la Serie A scende del 18%

2 miliardi di perdite complessive: questa la fotografia scattata da uno studio Annual Review of Football Finance di Deloitte sul calcio europeo nel 2019/2020, periodo che ha coinciso con quello della pandemia. E la Serie A, in termini percentuali, è il campionato messo peggio. Gli incassi scendono di più di 0.4 miliardi, con 123 milioni in meno dagli sponsor, 270 dai diritti tv, 50 dal botteghino.

Il campionato italiano ha tamponato le perdite con i tagli degli stipendi - tagli che ammontano a circa 147 milioni di euro - ma il rapporto salari/entrate è comunque salito al 78% (dal 70%), il livello più alto in 16 anni.

(gasport)