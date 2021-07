L'effetto Mourinho scuote l'ambiente. E adesso c'è Zaniolo

Gli acquisti di Rui Patricio e Matias Viña non hanno neppure avvicinato la scossa elettrica portata da José Mourinho nella Roma. Però neppure Mou può fare miracoli. Per questo da settimane chiede Xhaka per rinforzare il centrocampo. Se per lo svizzero c’è ottimismo, per il resto tutto dipenderà dalle uscite, visto che in rosa ci sono giocatori fuori dal progetto e con ingaggi pesanti (Pastore, Pedro, Fazio, Nzonzi, Santon), mentre c’è ottimismo sulle cessioni di Olsen e Florenzi.

In attacco, la prima buona notizia è il ritorno di Zaniolo mentre nelle prossime settimane di dovrà sciogliere la questione Dzeko. Mourinho ha dato fiducia al centravanti, ma i suoi 35 annie il suo stipendio pesante (7,5 milioni) non fanno escludere una cessione. Se avvenisse, partirebbe la caccia a una punta da 20 gol e il sogno sarebbe Icardi.

(Gasport)