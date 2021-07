L'editoriale di Costanzo: "Spinazzola mi piace tanto, aspetto l'abbraccio tra Mou e Zaniolo"

Il nuovo responsabile delle strategie comunicative della Roma, Maurizio Costanzo, dice la sua in un editoriale sull'edizione odierna del quotidiano sportivo. Diversi i temi trattati, dalla Nazionale di Roberto Mancini alla Roma di Mourinho, Spinazzola e Zaniolo:

"Non riesco a dimenticare l’abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli, dopo che l’Italia aveva vinto una sofferta partita con l’Austria. In quell’abbraccio vorrei sparissero tutti i problemi del calcio, le mille incomprensioni, le impossibilità. A proposito di abbracci, si sono abbracciati anche Ronaldo e Lukaku. Aveva vinto quest’ultimo, ma l’altro, comunque, lo ha abbracciato. Voglio vedere se ci sarà un festival di abbracci anche per un calciatore ceduto o per quello che doveva essere e invece non è stato. Però, se promuoviamo l’abbraccio come motivo di conoscenza e di amicizia, forse ne traiamo tutti un grande vantaggio. Non soltanto i calciatori, i dirigenti e i tifosi. Tutti. Devo dire la verità: Leonardo Spinazzola mi piace molto. Si parla tanto di stadi, perché non giochiamo di anticipo e intestiamo a Spinazzola un prossimo stadio? A proposito di abbracci, aspetto quello di Mou e Zaniolo".

(Corsport - M. Costanzo)