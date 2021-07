L’editoriale di Costanzo: “Rivolgo un appello alla Raggi affinchè si acceleri sul nuovo stadio"

CORSPORT (M. COSTANZO) - Vorrei chiedere al Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, se nel suo ruolo potrebbe darci una mano a vaccinare tutti coloro che vanno allo stadio? A quel punto lo stadio si potrebbe riempire di più e si può dar calore alle squadre che si affrontano. In un modo o nell’altro bisogna tornare a stare insieme, in un modo o nell’altro bisogna impararci a non farci del male. Ho rivolto un appello al sottosegretario Sileri per accelerare coi vaccini e ora ne rivolgo uno alla Sindaca Raggi affinchè si acceleri per la costruzione del nuovo Stadio della Roma, i romanisti lo vogliono ma fra un po’ forse lo pretenderanno. Spero che presto si abbiano notizie definitive riguardo lo Stadio della Roma. Ci sono tante canzoni che hanno protagonista questa città, cioè Roma: “Portame a Roma e sarai felice”, “Roma nun fa la stupida stasera”, “Vecchia Roma sotto la luna non sei più tu”, “Pe’ lungotevere” ecc…Perché non chiedere ad Antonello Venditti di rinunciare alla sua bellissima “Grazie Roma”? Appena incontrerà Mourinho gli voglio chiedere dove sia nata la passione per lo scooter. Tra l’altro leggo che l’ultimo, sul quale l’allenatore viaggia, è un regalo di Ryan Friedkin. L’amore che prova Mourinho per la vespa mi piace perché mi ricordo che era la medesima mia passione negli anni verdi. In famiglia non c’erano soldi per comprarla quindi, se andava bene, c’era la bicicletta.