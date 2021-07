L’editoriale di Costanzo: “Polemiche, rimbrotti, ma alla fine si farà!”

CORSPORT (M. COSTANZO) - Polemiche, prese di posizione, rimbrotti, ricchi premi e cotillon. Ribadisco che, comunque, il fatto che si faccia lo stadio è una vittoria per la Roma. Si è anche fatto vivo Pallotta e anche questo, in qualche modo, è un intervento previsto. [...] A proposito di vaccino, già si vede il risultato del vaccino psicologico che Mourinho sta facendo via via ai giocatori. Sono convinto che se non avesse fatto l’allenatore di calcio, poteva essere un ottimo psicologo e uno psicanalista di pronto intervento.