L'editoriale di Costanzo: "E se fossero i romanisti ad accelerare il processo stadio?"

CORSPORT (M. COSTANZO) - [...] Che aspettiamo a cominciare a lavorare al nuovo stadio che può significare passione, divertimento, grande partecipazione? Mi risulta che, a tutt'oggi, la Sindaca Virginia Raggi abbia in qualche modo condiviso il desiderio della tifoseria di avere il nuovo stadio [...].

Vorrei tanto che il destino fosse dalla parte del nuovo stadio della Roma e che partissero le autorizzazioni il prima possibile. Poi quelli che dicono prima sì, poi no, poi di nuovo sì, poi di nuovo no, li metto volentieri come palle di Natale sul prossimo albero.

Mi viene in mente una cosa: e se fossero gli stessi tifosi romanisti, con un sondaggio, ad agevolare lo stadio nel suo divenire?