L’atterraggio di Mourinho: la follia del calcio a Roma in nome di José, il papa re

Ne avrà dunque di lavoro José. Ma non pensi di cambiare Roma e i romani. Ci hanno provato in molti e non è finita benissimo. Ieri l’onda si è alzata. Per restare sulla cresta e non farsene travolgere ci vorrà fortuna, pazienza e non dimenticare mai che a Roma il calcio non solo è una cosa maledettamente seria (lo è anche altrove). È lo specchio di questa città. E, in fondo, anche l’autobiografia della sua gente.

(La Repubblica - C. Bonini)