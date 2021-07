L'allarme di Frattini: «A causa del Covid molti club nelle mani della mafia»

Da quando il Covid ha travolto anche lo sport «molti hanno provato a comprare piccole società di calcio che distrutte dai debiti, dalla mancanza di liquidità, erano obbligate a chiudere, cadendo nella trappola della mafia, nelle mani del crimine organizzato». È l'allarme lanciato da Franco Frattini, appena rieletto alla guida della Sport Integrity Global Alliance (Siga). Frattini, 64 anni, ex magistrato, due volte ministro degli Esteri nei Governi Berlusconi, oltre che ex Commissario europeo per la Giustizia, era stato nominato a capo di Siga per la prima volta nel 2017.

(Corsera)