La Serie A minaccia lo sciopero. E compare la parola "ristori"

[...] Federcalcio e Lega Serie A hanno scritto al Comitato tecnico scientifico per chiedere ufficialmente di sciogliere il vincolo del distanziamento sociale: è la norma che impone la distanza di almeno un metro tra le persone, ma negli stadi i seggiolini sono separati in media da 75 centimetri [...].

Anche immaginando una fila occupata e una no, solo la Juventus potrebbe riempire a metà lo Stadium rispettando la distanza di sicurezza. I club vorrebbero che il green pass diventasse lo strumento per aprire a tutti [...]. Lo hanno chiesto anche con una certa enfasi, al punto che qualcuno dei presidenti, nell'Assemblea di lunedì, è arrivato a lanciare l'idea di uno sciopero collettivo (in verità molto poco sostenuto, dalla platea) [...].

[...] Ma nelle richieste al governo del calcio italiano, inizia a comparire sempre più spesso una parola: ristori. Un universo, il mondo del pallone, da 300 mila lavoratori, indotto compreso. Ma che ha visto crollare i propri ricavi, che non ha risorse per fare mercato né per pagare gli stipendi e che non ha avuto nulla dal governo.

